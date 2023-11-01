Еще два жителя Пензенской области умерли от коронавируса

01.11.2023 | 15:11

В Пензенской области за неделю (с 23 по 29 октября) выявили 241 случай коронавируса. Это немногим более, чем за предыдущий аналогичный период, когда было 234.

62 зараженным жителям региона потребовалась госпитализация, 145 человек сочли выздоровевшими. 2 пациента скончались, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В общей сложности, по официальным данным, с 2020 года в Пензенской области зарегистрировали 236 721 случай COVID-19, для 6 308 пензенцев он стал причиной смерти.

Как ранее уточняли в областном управлении Роспотребнадзора, доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон.

Чаще всего пензенцы заражаются ковидом в семье, реже - от коллег, завоз с других территорий специалисты исключают.