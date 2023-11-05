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Общество

К Новому году мандарины могут стать для пензенцев очень дорогим фруктом

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За год цена килограмма мандаринов увеличилась в среднем на 70%. Однако это не предел. Ожидается, что к Новому году традиционный для праздничного стола фрукт подорожает еще на 5%.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.

Причина подорожания не только повышение курса рубля, стоимости транспортировки, но также военные действия, которые сейчас проводит Израиль, и неурожай в странах-поставщиках.

Так, эксперты подсчитали, что в этом году в Абхазии соберут на 20 000 тонн меньше мандаринов, чем в 2022-м. Неурожай наблюдается и в Азербайджане, но менее заметный, чем в Абхазии.

«Изначально планировалось покрыть дефицит мандаринками из Турции и Ирана. Но на границе Россельхознадзор развернул обратно более 400 тонн (в них нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку). Поставки из Израиля заморожены. Сейчас ставка на Марокко, Египет и Алжир», - говорится в посте.

Эксперты надеются на восстановление урожая в Северной Африке. Кроме того, поставки традиционного новогоднего фрукта можно увеличить за счет открытия автомобильного моста между Россией и Китаем.

«Дороже всего сейчас как раз стоят мандарины из Китая и Африки (из-за курса доллара): ценник в магазинах и на рынках в Москве доходит до 500 рублей за килограмм. Абхазские даже в Сочи и Краснодаре стоят около 300 рублей, а в регионах стоимость еще выше. Продавцы говорят, что это еще не предел, ведь Новый год к нам мчится», - отмечает телеграм-канал.

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