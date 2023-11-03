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Общество

В начале декабря переселенцы смогут въехать в новый дом в Заре

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В пензенском микрорайоне Заря достроили третий дом для переселенцев из аварийного фонда. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

В здании - 116 квартир. Оно подключено ко всем коммуникациям - системам отопления, водо-, газоснабжения, водоотведения, электричеству.

Сейчас специалисты занимаются постановкой объекта на кадастровый учет и оформлением документов для передачи квартир в муниципальную собственность.

«Процесс занимает около 30 дней», - уточнил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Подрядная организация благоустраивает прилегающую территорию.

«В начале декабря пензенцы, ожидающие переселения из аварийного фонда, могут уже переехать в свои квартиры. Всего до конца 2024 года планируется ввод в эксплуатацию 8 домов», - добавили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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