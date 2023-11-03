116 пензенских дачников могут быть контактны по очагу кори

03.11.2023 | 13:05

По очагу кори в Пензенском районе есть контактные и в Пензе. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

«На сегодня мы осмотрели уже более 1 000 человек, кто были в контакте. Выявили почти 500 контактов по тем детям и взрослым, которые сейчас находятся в стационаре», - уточнила она.

Замминистра подчеркнула, что село Лебедевка располагается близко к Пензе и там много дач. Садоводы, которые уехали оттуда (116 человек), могут быть контактны по очагу кори.

Поэтому пензенцам, у которых есть участок в Лебедевке и нет полного курса прививок, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы сделать подчищающую вакцинацию.

В Пензе, кстати, сейчас есть еще один, отдельный очаг - завозной случай. Это семья из 5 человек.

В Пензенском районе у 15 человек подозревают корь. Из них 12 лежат в КИМе, 3 находятся дома на амбулаторном лечении. Все они не были привиты либо получили вакцину только 1 раз.