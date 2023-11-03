Местная лаборатория подтвердила 15 случаев кори в Пензенском районе

03.11.2023 | 12:52

Из 15 человек в Пензенском районе, у которых подозревают корь, 12 лежат в КИМе, 3 находятся дома на амбулаторном лечении. Все они не были привиты либо получили вакцину только 1 раз. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

По ее словам, анализы в местной лаборатории подтвердили у пациентов корь. Но необходимо еще получить ответ из референс-лаборатории в Уфе.

Случаи в Пензенском районе зафиксированы в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшие разного возраста, среди них 2 ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

По словам Марины Воробьевой, очаги кори в регионе возникают на протяжении всего года. Но они были единичные и сразу консолидировались по тому адресу, где были выявлены. «Здесь, учитывая, что плюс к русскоязычному населению у нас еще и мигрирующее цыганское население преобладает в данном контакте, распространение, мы думаем, будет немаленькое, не ограничится только этими населенными пунктами», - предупредила заместитель министра.

В самом очаге вакцина есть в достаточном количестве. «На сегодня мы вакцинировали уже 85 человек, из них 41 ребенка. Ситуация на контроле», - отметила Марина Воробьева.

По ее словам, выставлять блокпосты у сел Пензенского района не будут. Но там организованы посты для въезжающих с целью предупредить о ситуации.