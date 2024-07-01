В Пензенской области выросли тарифы на коммунальные услуги

01.07.2024 | 13:45

С 1 июля в Пензенской области, как во всей России, планово повысили тарифы на коммунальные услуги. Это связано с увеличением зарплат, цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы, услуги сторонних организаций по обслуживанию оборудования и др.

«Рост тарифов законодательно ограничен предельным индексом, который с 1 июля 2024 года для Пензенской области составляет 9,6%, предельное отклонение от этого значения - 2%», - сообщил первый замминистра ЖКХ и ГЗН региона Дмитрий Сагайдачный.

В среднем по региону (за исключением Пензы) тепловая энергия для населения подорожает на 10,77%.

Пенза отнесена к ценовой зоне теплоснабжения, где тарифы на тепловую энергию не подлежат государственному регулированию.

«Единые теплоснабжающие организации при начислении платы за отопление обязаны руководствоваться соглашениями, заключенными администрацией города. Условиями таких соглашений предусмотрено увеличение цен на тепловую энергию с 1.07.2024 не выше величины индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, действующему на соответствующий календарный год, увеличенной на 3 процентных пункта. С учетом изложенного повышение цены на тепловую энергию в Пензе ожидается на уровне, не превышающем 12,8 для потребителей филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» и 11,8% для иных теплоснабжающих организаций», - сообщили в областном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Тарифы на питьевую воду в среднем выросли на 10,35%, на водоотведение - на 9,71%, на электрическую энергию - на 8,7% (4,61 руб./кВт*ч, с НДС). Для ряда потребителей сохранится применение понижающего коэффициента, для них цена электроэнергии составит 3,23 руб./кВт*ч (с НДС).

Рост предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в среднем по региону составит 9,6%; на газ - 9,8% (7 494,16 руб./1 000 куб. м).

Поскольку индексация произошла с июля, квитанции с новыми цифрами пензенцы получат в августе.