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Общество

+10%: экономист предупредил о повышении цен на бензин

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К сентябрю бензин на российских автозаправках подорожает на 5-10% к уровню июля. Такой прогноз сделал экономист Сергей Зайнуллин.

В беседе с изданием «Газета.ru» он пояснил, что на повышение цен на топливо влияют несколько факторов, в их числе снижение предложения бензина на внутреннем рынке.

«Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», - заявил Зайнуллин.

На рост стоимости влияет и сезонное повышение спроса, традиционное для лета, когда начинается уборка урожая и пора отпусков. Растет и объем продаж машин на внутреннем рынке, что также тянет цены на горючее вверх.

«Экономист уточнил, что и в 2023 году рост цен на топливо опережал инфляцию, тогда правительство сбивало его путем ограничения экспорта и проверками обоснованности повышения цен», - пишет издание.

По мнению Зайнуллина, любой рост цен на бензин ощутим как для граждан, так и для бизнеса, однако увеличение на 5-10% не критично, спрос такая стоимость не собьет.

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