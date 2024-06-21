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Экономика

В Пензенской области дорожают машины, холодильники и кофе

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В мае годовая инфляция в Пензенской области продолжила ускоряться и по сравнению с апрелем увеличилась на 0,53% - до 7,87%.

Так, годовой прирост цен на продовольственные товары составил 8,72% после апрельских 7,98%. Эксперты cbr.ru связали это со снижением предложения некоторых продуктов и увеличением издержек отдельных поставщиков.

К примеру, на прилавках стало меньше картофеля из-за сокращения импортных поставок. Из-за низкого урожая выросла стоимость кофе.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае с 6,25% поднялся до 6,59%.

«Выросли расходы автопроизводителей, в том числе на логистику импортных комплектующих. Как следствие, годовой рост цен на новые автомобили российских марок ускорился. В прошедшем месяце спрос на некоторую бытовую технику оставался высоким. Это привело к тому, что в мае годовое снижение цен на холодильники сменилось ростом», - уточнили специалисты.

Что касается услуг, то прирост цен на них в мае увеличился с 7,75% до 8,18%.

«Более востребованным стал отдых внутри страны. Это привело к ускорению годового роста цен на поездки на Черноморское побережье России. Также вырос спрос на зарубежный туризм. В результате цены на такие поездки в мае в годовом выражении росли быстрее, чем в апреле», - добавили эксперты.

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Источник — cbr.ru
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