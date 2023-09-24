В Пензенской области приготовились увеличить тариф на капремонт

24.09.2023 | 09:45

В Пензенской области в следующем году вырастет размер взноса за капремонт для жителей многоквартирных домов.

Соответстующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Минимальный размер взноса определили в 10,50 руб. в месяц за один квадратный метр жилья. Сейчас пензенцы платят 9,50 руб.

Известно, что в 2023 году в регионе не стали менять размер тарифа, сохранив его на уровне 2022-го.

Напомним, в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту входит ремонт крыши, фасада (требующего и не требующего утепления), фундамента, внутридомовых инженерных систем, лифтов (или их замена).