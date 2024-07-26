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Экономика

Подорожанию бензина в Пензе нашли объяснение

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Значительное увеличение стоимости топлива беспокоит многих жителей Пензы.

«Почему цены на бензин сильно выросли, куда смотрит антимонопольная служба?» - поинтересовался пользователь Вадим С. на странице главы города Пензы во «ВКонтакте».

На его обращение отреагировал представитель регионального министерства ЖКХ и ГЗН.

«Подорожание бензина связано с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, но производство уже постепенно стабилизируется, поскольку эти работы завершаются», - ответил он.

Мужчине также напомнили, что по закону цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию и зависят в числе прочего от котировок нефти на мировых рынках.

«Чтобы сгладить резкие колебания цены, в России действует специальный налоговый механизм - демпфер», - пояснили в министерстве.

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