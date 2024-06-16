Минимальные цены на крепкий алкоголь поднимутся

16.06.2024 | 11:31

С 1 июля в магазинах вырастут цены на водку, коньяк и бренди. Соответствующий приказ Минфина размещен на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает увеличение минимальной цены на крепкий алкоголь в розничной продаже.

Так, стоимость водки (0,5 л) подрастет с 281 рубля до 299, коньяка - с 517 рублей до 556, бренди - с 375 рублей до 403.

В перечень напитков с установленной минимальной ценой впервые войдет ром. Его минимальная стоимость будет такой же, как у бренди.

«Парламентская газета» напомнила, что предложение повысить минимальные цены на крепкое спиртное Минфин РФ внес в апреле этого года. Свою позицию ведомство обосновало инфляцией, повышением акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9%, а также ростом затрат на производство.