В Пензе пройдут богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери

02.11.2023 | 10:42

Пензенцев приглашают на торжества, посвященные Казанской иконе Божией Матери. Ее день отмечается 4 ноября.

В честь праздника в областном центре пройдут богослужения, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В пятницу, 3 ноября, в Спасском кафедральном соборе состоится всенощное бдение. Оно начнется в 17:00 и продлится 2,5-3 часа.

А утром в субботу, 4-го числа, там пройдет литургия. С 8:00 ее будет вести один из священников храма, рассказали в информационном отделе Пензенской епархии.

Также в этот день прихожан будут ждать в селе Трофимовка Бессоновского района - на литургии в храме Казанской иконы Божией Матери. Начало в 8:30, продолжительность 2-2,5 часа.

В Заречном 4 ноября пройдет традиционный крестный ход. С образом Казанской Божией Матери верующие пройдут по улицам Озерской, Ахунской, Заводской, пр. Мира, мимо городских контрольно-пропускных пунктов и вернутся к храму.