По улицам Заречного пронесут Казанскую икону Божией Матери

В субботу, 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери в Заречном пройдет традиционный крестный ход.
Об этом сообщает портал «Зарпресса» со ссылкой на иерея Виктора Сторожева.
В этот день в 8:00 в храмах Заречного начнутся праздничные богослужения. В 10:00 после литургии от храма во имя преподобного Серафима Саровского начнется крестный ход.
С образом Казанской Божией Матери верующие пройдут по улицам Озерской, Ахунской, Заводской, пр. Мира, мимо городских контрольно-пропускных пунктов и вернутся к храму.
Организаторы учли, что в крестном ходе захотят участвовать и те горожане, кто из-за возраста или состояния здоровья не может преодолеть такое расстояние. Для них за процессией будет следовать автобус.
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