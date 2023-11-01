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Общество

По улицам Заречного пронесут Казанскую икону Божией Матери

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В субботу, 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери в Заречном пройдет традиционный крестный ход.

Об этом сообщает портал «Зарпресса» со ссылкой на иерея Виктора Сторожева.

В этот день в 8:00 в храмах Заречного начнутся праздничные богослужения. В 10:00 после литургии от храма во имя преподобного Серафима Саровского начнется крестный ход.

С образом Казанской Божией Матери верующие пройдут по улицам Озерской, Ахунской, Заводской, пр. Мира, мимо городских контрольно-пропускных пунктов и вернутся к храму.

Организаторы учли, что в крестном ходе захотят участвовать и те горожане, кто из-за возраста или состояния здоровья не может преодолеть такое расстояние. Для них за процессией будет следовать автобус.

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Источник — фото zarpressa.ru
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