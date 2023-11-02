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Общество

В Пензе на два дня перекроют движение по улице Попова

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В Пензе, как и обещали, перекроют движение транспорта по улице Попова. Речь идет об участке от Ленинградской до Окружной, который ремонтируют с середины сентября.

Для укладки верхнего слоя дорожного покрытия проезд машин будет исключен на период с 7:00 пятницы, 3 ноября, до 19:00 субботы, 4 ноября, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Ранее заместитель начальника управления Михаил Парастаев пояснял, что на время перекрытия постараются продумать движение троллейбусов. Возможно, удастся пустить одну из новых машин, без «рогов», чтобы маршрут изменился лишь незначительно (троллейбус мог разворачиваться на Мира - Ленинградской).

Официальной информации об изменении схемы движения общественного транспорта, проходящего через улицу Попова, пока нет.

Ремонт дороги планировали завершить до конца октября.

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