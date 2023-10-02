Проезд по улице Попова в Пензе перекроют на 3-5 дней

02.10.2023 | 12:44

Для ремонта улицы Попова в Пензе все-таки придется перекрывать проезд, но не сразу. Об этом в понедельник, 2 октября, рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Парастаев.

Он уточнил, что сейчас водителям недоступно только одно направление движения - со стороны Окружной (ночью проезд открывают). Общественный транспорт (троллейбус № 8 и маршрутка № 5) ходят по-прежнему.

«Мы приняли решение не ограничивать движение транспорта, перекрытие будет только при нанесении верхнего слоя асфальта, на 3-5 дней полностью движение перекроем», - отметил Михаил Парастаев.

По его словам, на это время постараются продумать движение троллейбусов. Возможно, удастся пустить одну из новых машин, без рогов, чтобы маршрут изменился лишь незначительно (троллейбус мог разворачиваться на Мира - Ленинградской).

Население об изменениях должны оповестить за три дня, пояснил чиновник.

Ремонт дороги на улице Попова начался в середине сентября и продолжится до конца октября.