Сетевое издание|18+|Четверг|2 ноя 2023|15:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор озвучил алгоритм для ответов пензенцам в соцсетях

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По состоянию на 2 ноября 2023 года у органов власти в Пензенской области около 2 000 официальных страниц в соцсетях. Их суммарная аудитория - более 986 000 человек.

Такой формат общения с власть имущими используют многие пензенцы. Они оставляют в комментариях жалобы на дороги, протечки, больницы, отсутствие коммунальных ресурсов, свалки и др. Представители администраций, министерств и управлений выборочно реагируют на них, часть проблем удается решить.

На заседании в областном правительстве, прошедшем в четверг, 2 ноября, губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что отвечать людям нужно максимально четко.

«Важен некий стандарт ответа по поднятой острой теме: извинения за причиненные неудобства, объяснение причин, из-за которых случился инцидент, информация, какие меры принимаются по его устранению и в какие сроки это будет сделано. Если работать по жесткому алгоритму, это снимет многие вопросы», - пояснил глава региона.

Возможно, теперь, когда инструкция озвучена губернатором, некоторые специалисты перестанут в ответах давать пензенцам номера телефонов с советом уточнить сроки самостоятельно.

Сейчас Пензенская область по качеству обратной связи занимает в Приволжском федеральном округе только 4-е место. В пресс-службе правительства указали, что причиной тому стала невозможность отправлять личные сообщения в адрес некоторых органов власти. Исправлять ситуацию надо в Бессоновском, Земетчинском, Лопатинском и Тамалинском районах.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте