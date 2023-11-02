Губернатор озвучил алгоритм для ответов пензенцам в соцсетях

02.11.2023 | 15:01

По состоянию на 2 ноября 2023 года у органов власти в Пензенской области около 2 000 официальных страниц в соцсетях. Их суммарная аудитория - более 986 000 человек.

Такой формат общения с власть имущими используют многие пензенцы. Они оставляют в комментариях жалобы на дороги, протечки, больницы, отсутствие коммунальных ресурсов, свалки и др. Представители администраций, министерств и управлений выборочно реагируют на них, часть проблем удается решить.

На заседании в областном правительстве, прошедшем в четверг, 2 ноября, губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что отвечать людям нужно максимально четко.

«Важен некий стандарт ответа по поднятой острой теме: извинения за причиненные неудобства, объяснение причин, из-за которых случился инцидент, информация, какие меры принимаются по его устранению и в какие сроки это будет сделано. Если работать по жесткому алгоритму, это снимет многие вопросы», - пояснил глава региона.

Возможно, теперь, когда инструкция озвучена губернатором, некоторые специалисты перестанут в ответах давать пензенцам номера телефонов с советом уточнить сроки самостоятельно.

Сейчас Пензенская область по качеству обратной связи занимает в Приволжском федеральном округе только 4-е место. В пресс-службе правительства указали, что причиной тому стала невозможность отправлять личные сообщения в адрес некоторых органов власти. Исправлять ситуацию надо в Бессоновском, Земетчинском, Лопатинском и Тамалинском районах.