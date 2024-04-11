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Из жизни

В Пензе занялись заплаткой-трамплином у Бакунинского моста

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Отправляющая водителей в полет заплатка рядом с Бакунинским мостом в Пензе исчезнет. В четверг, 11 апреля, над этим начали работать дорожники.

О проблеме 10 апреля рассказал читатель телеграм-канала PenzaInform.

В Пензе занялись заплаткой-трамплином у Бакунинского моста

«Почему практически в центре города - ничем не огороженный «капкан»? Сразу после Бакунинского моста в сторону мечети. Нечасто бываю в данной местности. Ночью данный участок слабо освещен, влетел туда на машине. Секунда свободного полета была обеспечена, хорошо, руль из рук не выпустил. За свой недолгий стаж в 5 лет вождения такой трамплин на дорогах встречаю впервые», - рассказал пензенец.

Его жалоба была продублирована в рубрике «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

Другие водители в комментариях сразу поняли, о чем говорит пензенец.

«Я шел рядом, там скорая прямо подлетела на моих глазах», «Там каждый 5-й автомобиль проваливается, кто не знаком с участком и ямой, достаточно 40 км/ч для взлета», «Тоже там сегодня прыгнул!», «Этот капкан уже давно», «После недавних ремонтных работ сейчас все провалилось. Каждое утро на съезде с моста - коллапс. Все объезжают эту яму, кто слева, кто справа. Потом пытаются влезть в свой ряд. Естественно, желающих пропускать тех, кто лезет не со своего ряда, нет. Утром в час пик в этом месте настоящий муравейник! - поделились горожане.

В Пензе занялись заплаткой-трамплином у Бакунинского моста

11 апреля коммунальщики приступили к устранению проблемы.

В Пензе занялись заплаткой-трамплином у Бакунинского моста

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