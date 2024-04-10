Заплатка на дороге в центре Пензы отправила водителя в полет

В Пензе водитель взлетел как с трамплина, угодив в «капкан» рядом с Бакунинским мостом. Пост с его рассказом размещен в телеграм-канале PenzaInform.
По словам мужчины, он не заметил углубление в асфальте на дороге от моста в сторону мечети. Там просела заплатка.
«Нечасто бываю в данной местности. Ночью участок слабо освещен, влетел туда на машине», - сообщил он.
Водитель получил секунду свободного полета, но нежданный подарок не доставил ему радости.
«Хорошо, руль из рук не выпустил. За свой недолгий стаж в 5 лет вождения такой трамплин на дорогах встречаю впервые», - подытожил горожанин.
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