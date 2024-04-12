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Глас народа

Пензенец пожаловался на фотобудку на Олимпийской аллее

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Фотобудка, появившаяся на Олимпийской аллее около парка «Союз», мешает пензенцам двигаться по разметке. Жалоба поступила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Аппарат для изготовления моментальных фото расположен у поворота и перекрывает половину дорожки, предназначенной для велосипедистов.

Пензенец пожаловался на фотобудку на Олимпийской аллее

«Если попытаться объехать эту так называемую будку, можно задеть кабель, который тянется от газона, и слететь с велосипеда. Неужели не было лучшего места?» - пожаловался горожанин.

Также он рассказал о раздражающе ярком свете от устройства. В темноте, по его словам, он может ослепить.

«Это опасно для всех, кто ездит на роликах, самокатах, велосипедах и т. д. Надеюсь, до владельцев возмущение людей дойдет и они ее передвинут», - подытожил пензенец.

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