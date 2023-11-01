В Пензе в ноябре запретят остановку на некоторых улицах

01.11.2023 | 20:31

В Пензе запретят остановку транспорта на ряде улиц. В их числе Московская, Бакунина, Чехова и другие.

Как сообщили в управлении ЖКХ города, знаки появятся на:

- Крупской (в районе центрального входа в Комсомольский парк);

- Московской (на участке от улицы Суворова до Бакунина);

- Бакунина (у дома № 25);

- Чехова (в районе домов № 58, 60, 62);

- Германа Титова (на участке от улицы Циолковского до Кирпичной);

- проспекте Строителей (в районе ООТ «Арбековская застава»).

Установить запрещающие остановку знаки планируют в ноябре этого года.

Ранее пензенцы обратились к властям, с просьбой навести порядок на улице Рябова. Водители большегрузов часто оставляют транспорт вдоль тротуара, поэтому необходимы знаки, запрещающие стоянку.

Администрация города и ГИБДД сейчас рассматривают этот вопрос.