В Пензе в ноябре запретят остановку на некоторых улицах

В Пензе запретят остановку транспорта на ряде улиц. В их числе Московская, Бакунина, Чехова и другие.
Как сообщили в управлении ЖКХ города, знаки появятся на:
- Крупской (в районе центрального входа в Комсомольский парк);
- Московской (на участке от улицы Суворова до Бакунина);
- Бакунина (у дома № 25);
- Чехова (в районе домов № 58, 60, 62);
- Германа Титова (на участке от улицы Циолковского до Кирпичной);
- проспекте Строителей (в районе ООТ «Арбековская застава»).
Установить запрещающие остановку знаки планируют в ноябре этого года.
Ранее пензенцы обратились к властям, с просьбой навести порядок на улице Рябова. Водители большегрузов часто оставляют транспорт вдоль тротуара, поэтому необходимы знаки, запрещающие стоянку.
Администрация города и ГИБДД сейчас рассматривают этот вопрос.
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