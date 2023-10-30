Большегрузы с улицы Рябова собираются увозить эвакуатором

30.10.2023 | 10:06

Водители большегрузов, подъезжающие к предприятиям на улице Рябова, часто оставляют транспорт вдоль тротуара. Пензенцы обратились к городским властям с просьбой установить соответствующие знаки, запрещающие там стоянку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас администрация совместно с ГИБДД рассматривает этот вопрос.

«Поскольку парковка большегрузов мешает и работе снегоуборочной техники в зимнее время, в автопарк МБУ «Пензавтодор» был закуплен грузовой эвакуатор. Его использование в минувшем году показало положительные результаты», - заявил глава города Александр Басенко.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе. Специалисты переложили инженерные коммуникации под дорогой, сделали дренаж, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.

На сегодняшний день двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам.