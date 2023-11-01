В «Лугометрии» продают квартиры с отделкой и техникой от 2,8 млн

01.11.2023 | 10:52

ГК «Территория жизни» объявляет о старте продаж квартир в седьмом строении двора «Маки» жилого комплекса комфорт-класса «Лугометрия».

Строительство идет активными темпами, и застройщик предлагает приобрести квартиры с готовой отделкой «Все включено», кухней и техникой.

«Общеизвестный факт - стоимость квартиры на этапе строительства ниже, чем в уже введенном в эксплуатацию доме. Цена на старте продаж - 84 000 рублей за квадратный метр! Это отличное инвестиционное предложение для тех, кто вкладывается в недвижимость. Сейчас у вас есть возможность приобрести квартиру с готовой отделкой, кухней и техникой от 2,8 миллиона рублей!» * - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

У покупателей есть возможность воспользоваться льготными ипотечными программами от ведущих банков-партнеров. Также можно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

«За эту цену вы приобретаете квартиру с отделкой «Все включено», куда входит бытовая техника, встроенная в кухонный гарнитур: варочная панель, посудомоечная машина (в трехкомнатной квартире), духовой шкаф и вытяжка. Благодаря готовой отделке вы сможете сразу заехать в квартиру после получения ключей», - продолжила Оксана Маркова.

В квартире уложен ламинат светлых тонов, поклеены обои под покраску, установлены натяжные потолки со светильниками и окна Kommerling высокого качества. Санузел полностью укомплектован техникой, а его стены и пол выложены плиткой. Посмотреть варианты отделки можно, посетив шоурумы.

У квартир нового дома уже полюбившиеся классические планировки: правильная геометрия комнат, высокие потолки, большие окна, наличие гардеробных.

ГК «Территория жизни» - это надежная компания, качество проектов которой подтверждено на федеральном уровне. Девелопер является крупнейшим застройщиком Пензенской области, который, согласно рейтингу ЕРЗ РФ, лидирует по объемам текущего строительства с начала 2023 года.

«Территория жизни» возводит проекты в рамках комплексного развития территорий, а значит, люди заселяются в уже готовый микрорайон с нужной инфраструктурой, социальными и культурными объектами, магазинами и торговыми центрами. А в рейтинге потребительских качеств жилья «Территория жизни» входит в топ-20 застройщиков России.

Каждый из восьми дворов «Лугометрии» выдержан в собственной стилистике и цветовой гамме. Они закрыты от автомобилей, и ничто не помешает комфортному отдыху. Внутри дворов зоны разной активности: спортивные и игровые площадки, места для отдыха, лаундж-зоны для спокойной работы на свежем воздухе, тренажеры для воркаута, веломаршруты. Эти площадки будут доступны каждому жителю.

Просторные и комфортные холлы «Лугометрии» выполнены в едином дизайнерском стиле. Зона ожидания для гостей, озеленение согласно концепции жилого комплекса, колясочная и кладовая для хранения вещей, лапомойка для четвероногих любимцев, удобный туалет - предусмотрено все для комфорта.

Уже сданы дома во дворе «Алтей». Туда можно приехать в любой день и посмотреть, как выглядит «Лугометрия». Для любителей воркаута и кроссфита создана спортивная площадка с оборудованием от ведущего российского производителя Foreman, для любителей активного игрового отдыха - качели и небольшие батуты; для тех, кто вышел поработать или просто посидеть во дворе, есть зоны отдыха. Практически все объекты сделаны с использованием дерева, что придает эстетичный вид всему двору. А после осмотра можно зайти в офис продаж и оформить выгодную сделку, купив квартиру во дворе «Маки» на старте по выгодной цене 84 000 рублей за квадратный метр.

Желающим приобрести жилье нужно позвонить по телефону 203-000 или оставить заявку здесь. Подробности о других акциях можно узнать на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Старт продаж двор «Маки».

Указана стоимость 1-комнатной квартиры (33,84 кв. м), расположенной в строении № 7 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (33,84 кв. м) - 2 857 596 рублей. Количество квартир, участвующих в акции, - 10. Срок действия акции до 30.11.2023.

Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия». Подробности по телефону +7 (8412) 203-000.

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