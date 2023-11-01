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Общество

Стекло в остановочный павильон на Токарной обещали скоро установить

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В среду, 1 ноября, в пресс-службе администрации города рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» подробности о новом остановочном павильоне на улице Токарной.

Сейчас у конструкции смонтированы крыша, задняя и боковая стенки. Пока отсутствует стекло во второй боковой стенке, но оно там появится.

«Стекло будет смонтировано 2-3 ноября. Остановка будет полностью закрыта, защищена от осадков и продувания ветром для комфортного ожидания общественного транспорта», - пояснили в мэрии.

Ранее сообщалось, что установка стекла не предполагается.

Новый павильон на Токарной пензенцы начали обсуждать 31 октября. Горожане почти полгода ждали появление конструкции. Известно, что старую снесло ветром.

Павильоном они остались недовольны, так как непрозрачная боковая стенка закрывает ожидающим транспорт обзор на дорогу.

«Смотрит в другую сторону. Позор! Павильон типовой, но как смотреть транспорт, который подъезжает на остановку. Видишь транспорт, уезжающий с остановки», - пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform Валентина М.

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