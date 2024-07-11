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Происшествия

В Сети появились кадры жесткой потасовки у «КаГау»

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В пензенских каналах в Telegram появилась видеозапись драки, произошедшей в ночь на четверг, 11 июля, около ТЦ «КаГау» на улице Гагарина в Заводском районе.

По словам очевидцев, конфликт случился в 3:13. В нем участвовали несколько молодых людей. Одного из них ударили ногой в голову с такой силой, что он упал на проезжую часть и не смог подняться.

Драка остановилась из-за девушки, которая пыталась встать между молодыми людьми. В итоге одни уехали на машине, другие занялись лежавшим на дороге. На последних кадрах девушка убегает в торговый павильон: возможно, чтобы вызвать скорую.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Пензе 22-летнего местного жителя обвинили в покушении на убийство 38-летнего незнакомца в баре. Он ударил его в шею горлышком от разбитой бутылки.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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