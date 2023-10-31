Дождались: пензенцы раскритиковали новый павильон в Терновке

31.10.2023 | 20:31

Жители Терновки, садящиеся в общественный транспорт на остановке «Улица Токарная», почти полгода ждали новый павильон взамен снесенного ветром и дождались. Но остались недовольны.

«Смотрит в другую сторону. Позор! Павильон типовой, но как смотреть транспорт, который подъезжает на остановку. Видишь транспорт, уезжающий с остановки», - пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform Валентина М.

Та сторона конструкции, в которую всегда повернуты пассажиры, ожидающие маршрутки и автобусы, оказалась закрыта наглухо, так что безмятежно постоять под крышей не удастся, в непогоду придется еще и мокнуть.

В противоположной части павильона пока зияет дыра. Но и там стекла не будет.

«Остановочный павильон «Ул. Токарная» запланировано доукомплектовать стенкой, параллельно уже имеющейся. В связи с пожеланиями горожан о необходимости защиты от бокового ветра и осадков принято решение об использовании конструкции павильона с закрытыми боковыми стенками», - объяснил Валентине представитель городского управления ЖКХ.