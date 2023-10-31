В Пензе у детских поликлиник изменится режим работы

31.10.2023 | 14:30

Во вторник, 31 октября, стало известно, что работа детских поликлиник в Пензе увеличится на один час.

Соответствующее сообщение опубликовало ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Теперь с понедельника по пятницу медучреждения будут работать с 8:00 до 20:00. Ранее двери для посетителей закрывались в 19:00.

По субботам время приема - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной день.

«Данный режим работы ГБУЗ «Городская детская поликлиника» и его структурных подразделений вводится с 1 декабря 2023 года», - уточнили специалисты.

Известно, что в структуру учреждения входят 7 детских поликлиник, 9 поликлинических отделений, детский центр здоровья и дневной стационар. Они обслуживают около 96 000 юных пензенцев.