Опубликован список адресов, где отключат электричество 22 октября

21.10.2025 | 10:09

В среду, 22 октября, в нескольких микрорайонах Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали дома в центре города, Арбекове, Терновке, Маньчжурии и Кривозерье.

С 8:30 до 15:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), земельный участок 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 38-1, 59-1; ул. Пушкари, 3-2, 5-2, 13-2; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17; ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 11-2, 31-2, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 17а; 2-й Ташкентский пр-д, 10-2; ул. Ялтинская, 15-30, 32.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д д. Бедного, 21; ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а; 2-й Казанский пр-д, 3, 12; ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13;

- ул. Красная, 24а, 26; ул. Свердлова, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 77, 79а; 2-й пр-д Свердлова, 5.

С 9:00 до 12:00:

- пр. Строителей, 37, 39.

С 9:00 до 13:00:

- ул. 40 лет Октября, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 23Б, 24, 37.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Пушкина, 22, 24; ул. Ставского, 6, 9а.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.