Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

21.10.2025 | 09:07

В Пензенской области специалисты регионального управления Росгвардии провели занятия для охранников по тактике поражения БПЛА с использованием автоматического оружия.

Цель обучения - повысить защищенность критически важных объектов.

Росгвардейцы отработали с охранниками практические навыки владения оружием, а также передали им уникальный опыт борьбы с беспилотниками, который получили военнослужащие и сотрудники ведомства в зоне СВО.

«Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что угроза атаки БПЛА стала реальностью, поэтому задача подобных занятий не только научить охранников практическим навыкам противодействия беспилотникам, но и объяснить тактику их применения противником.