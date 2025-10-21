Общество

Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

Печать
Telegram

В Пензенской области специалисты регионального управления Росгвардии провели занятия для охранников по тактике поражения БПЛА с использованием автоматического оружия.

Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

Цель обучения - повысить защищенность критически важных объектов.

Росгвардейцы отработали с охранниками практические навыки владения оружием, а также передали им уникальный опыт борьбы с беспилотниками, который получили военнослужащие и сотрудники ведомства в зоне СВО.

Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

«Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

В ведомстве подчеркнули, что угроза атаки БПЛА стала реальностью, поэтому задача подобных занятий не только научить охранников практическим навыкам противодействия беспилотникам, но и объяснить тактику их применения противником.

Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото Росгвардии
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети