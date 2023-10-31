С улицы Антонова на Ново-Казанскую пензенцы будут проезжать под мостом

31.10.2023 | 08:00

В Управлении капитального строительства Пензы разъяснили, как будет организовано движение транспорта после строительства развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова (микрорайон ГПЗ).

Основное строительство объекта начнется в 2024 году, а подготовка идет уже сейчас. Планируется, что новая развязка разгрузит дороги. Заезд на нее по улице Измайлова в направлении центра города будет с двух полос, из центра транспорт будет двигаться по трем полосам.

Пензенцы не раз высказывали сомнения в том, что появление развязки решит транспортные проблемы. По мнению ряда горожан, напротив, движение в районе ГПЗ может затрудниться. В частности, многих интересовало, как с улицы Антонова попасть на Ново-Казанскую.

В УКСе пояснили, что с улицы Антонова на Ново-Казанскую можно проехать, развернувшись под мостом.

«Также утвержден проект участка дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского. Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры», - добавили в управлении капстроительства.