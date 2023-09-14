В Пензе определились, когда начнут строить развязку на ГПЗ-24

Строительство кольцевой развязки в микрорайоне ГПЗ-24 начнется в 2024 году. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил губернатор Олег Мельниченко.
«Подрядчик определен - это будет наша пензенская организация. Подготовительную работу начнем уже в этом году», - написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы избежать неудобств на время ремонта, планируется организовать специальную схему движения.
«Благодаря реализации проекта мы не только повысим пропускную способность микрорайона ГПЗ, но и организуем задел для решения вопроса с проездом под Бакунинским мостом», - пообещал губернатор.
Ранее сообщалось, что на строительство развязки и дорог на ГПЗ-24 необходимо привлечь 1 млрд 75 млн 559 тыс. рублей. Развязка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, увеличение площади кольца, подъездных путей и полос должны повысить пропускную способность микрорайона и позволить пензенцам не простаивать в пробках.
Также предполагаются работы на участке дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова, за храмом Дмитрия Донского. Хотят заняться и продолжением улицы Антонова от перекрестка с Добролюбова за ТЦ «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.
В Управлении градостроительства и архитектуры Пензы описали, каким образом новая развязка разгрузит дороги.
«Предусмотрен заезд на перспективную кольцевую развязку с двух полос при движении по ул. Измайлова по направлению в центр. При движении по ул. Измайлова из центра после кольцевой развязки предусмотрено движение транспортных средств по трем полосам. Дополнительно для снижения нагрузки на перспективную развязку разработана проектная документация объекта «Реконструкция улично-дорожной сети со строительством участка дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова», - сообщили в управлении.
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