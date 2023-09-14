Сетевое издание|18+|Четверг|14 сен 2023|17:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе определились, когда начнут строить развязку на ГПЗ-24

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Строительство кольцевой развязки в микрорайоне ГПЗ-24 начнется в 2024 году. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Подрядчик определен - это будет наша пензенская организация. Подготовительную работу начнем уже в этом году», - написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы избежать неудобств на время ремонта, планируется организовать специальную схему движения.

«Благодаря реализации проекта мы не только повысим пропускную способность микрорайона ГПЗ, но и организуем задел для решения вопроса с проездом под Бакунинским мостом», - пообещал губернатор.

Ранее сообщалось, что на строительство развязки и дорог на ГПЗ-24 необходимо привлечь 1 млрд 75 млн 559 тыс. рублей. Развязка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, увеличение площади кольца, подъездных путей и полос должны повысить пропускную способность микрорайона и позволить пензенцам не простаивать в пробках.

Также предполагаются работы на участке дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова, за храмом Дмитрия Донского. Хотят заняться и продолжением улицы Антонова от перекрестка с Добролюбова за ТЦ «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры.

В Управлении градостроительства и архитектуры Пензы описали, каким образом новая развязка разгрузит дороги.

«Предусмотрен заезд на перспективную кольцевую развязку с двух полос при движении по ул. Измайлова по направлению в центр. При движении по ул. Измайлова из центра после кольцевой развязки предусмотрено движение транспортных средств по трем полосам. Дополнительно для снижения нагрузки на перспективную развязку разработана проектная документация объекта «Реконструкция улично-дорожной сети со строительством участка дороги, соединяющей улицы Антонова и Измайлова», - сообщили в управлении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 vk.com/ov_melnichenko
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте