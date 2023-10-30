После жалобы на еду в пензенскую школу № 18 нагрянула прокуратура

30.10.2023 | 10:46

После того как мама ученика школы № 18 г. Пензы обратилась в редакцию портала PenzaInform.ru, чтобы обнародовать претензии к качеству питания в местной столовой, в учебном заведении провела проверку прокуратура.

«Хочу поделиться (конечно, анонимно, так как мой ребенок ходит в эту школу), как кормят детей в 18-й школе в Заводском районе. Вот так выглядел обед школьников вчера. Это как надо приготовить пюре, чтобы в нем держалась котлета и не падала???» - написала женщина. На присланной ею записи ребенок переворачивает тарелку с картофельным пюре и котлетой, но те, вопреки ожиданиям, остаются на тарелке. На снимках практически разварившаяся гречка, предположительно с гуляшом.

«Многие родители в этом учебном году жалуются на питание в школе, но не знают, как это изменить. Прошлые года не было столько жалоб от детей. Дети не могут полноценно питаться в школе! Но как это изменить? Не знаем...» - посетовала пензячка.

На жалобу обратили внимание в надзорном органе.

Чтобы получить объективные данные, в школу приехали работники прокуратуры области, прокуратуры Октябрьского района г. Пензы и специалист регионального управления Роспотребнадзора.

Питание учащихся в новом учебном году организует ООО «Школьник». Проверяющие получили пробы школьных блюд, изучили документы на поставку продуктов, побеседовали с детьми и их родителями.

«Выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.