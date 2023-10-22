В Пензе обед в столовой школы № 18 преодолел законы гравитации

22.10.2023 | 14:39

У мамы ученика школы № 18 (она располагается в Заводском районе Пензы) есть претензии к качеству питания в местной столовой.

«Хочу поделиться (конечно, анонимно, так как мой ребенок ходит в эту школу), как кормят детей в 18-й школе в Заводском районе. Вот так выглядел обед школьников вчера. Это как надо приготовить пюре, чтобы в нем держалась котлета и не падала???» - написала женщина в редакцию портала PenzaInform.ru. Сообщение с фотографиями и видео пришло в субботу, 21 октября.

На записи ребенок переворачивает тарелку с картофельным пюре и котлетой, но те вопреки ожиданиям остаются на тарелке. На снимках - практически разварившаяся гречка, предположительно с гуляшом.

«Многие родители в этом учебном году жалуются на питание в школе, но не знают, как это изменить. Прошлые года не было столько жалоб от детей. Питание более-менее было съедобное, по сравнению с первой четвертью этого года. Дети не могут полноценно питаться в школе! Каждую неделю в группе выкладывают обеды, которыми не смогли пообедать. Но как это изменить? Не знаем...» - поделилась пензячка.

Аналогичный фокус с картошкой в 2018 году снимали ученики гимназии № 13. Фотографии вызвали бурное обсуждение школьных столовых, в основном в негативном ключе. Что же касается непадающего пюре, то разбирающиеся горожане объяснили: «Современные дети не в курсе за свойства крахмала», «Нормально все, просто вкрутую картоху сделали, воды пожалели. Ничего особенного, расходимся».