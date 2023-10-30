Назван срок возвращения перехода к Детскому парку на улице Одесской

30.10.2023 | 08:55

В сентябре администрация Пензы сообщила о том, что на улице Одесской вернут пешеходный переход от Детского парка к домам № 2 и 2а. Но пока желанной разметки нет.

За этими домами находится гимназия № 42. Проезжую часть неудобно пересекать школьникам.

«Уточните, пожалуйста, когда же появится пешеходный переход от парка Ульяновых к 42-й гимназии, между домами 2 и 2а по ул. Одесской?» - спросила пензячка Наталия под постом в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

На ее обращение отреагировал сотрудник Управления ЖКХ Пензы.

«Работы по обустройству пешеходного перехода на рассматриваемом участке планируются до 1 декабря 2023 года», - сообщил он.

Горожане неоднократно жаловались, что переход у дома № 2а исчез несколько лет назад, а в этом году была уничтожена оборудованная дорожка, которая вела от проезжей части к Детскому парку. Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП.

Власти пошли пензенцам навстречу.