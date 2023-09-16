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Общество

Пензенцам вернут переход к Детскому парку на улице Одесской

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Пензенцы вновь смогут пересекать проезжую часть на улице Одесской, не нарушая правил движения и не боясь попасть под колеса. Об этом сообщили в администрации города в субботу, 16 сентября.

Горожане неоднократно жаловались, что переход у дома № 2а исчез несколько лет назад, а в этом году была уничтожена оборудованная дорожка, ведущая от проезжей части к Детскому парку. Местные жители массово возмутились, требуя вернуть удобный для них путь и установить знак «Пешеходный переход», чтобы минимизировать риск ДТП.

В частности, в августе известный актер областного драмтеатра заслуженный артист России Василий Конопатин обратился в сетевое издание «ПензаИнформ» и к губернатору с просьбой восстановить статус-кво.

Ранее в городском управлении ЖКХ объясняли, что дорожку ликвидировали ради безопасности пешеходов. Однако теперь это мнение пересмотрели.

«Несмотря на то что пешеходный переход на месте пересечения тротуара и дороги не оборудован, люди все равно переходят здесь проезжую часть. Нарушают правила дорожного движения не только взрослые, но и школьники. Таким образом они сокращают путь до образовательного учреждения», - резюмировали в пресс-службе мэрии.

Рядом с нелегальным переходом находятся школа и парк, поэтому для предупреждения ДТП с участием детей будет обустроен пешеходный переход. На улице Одесской установят соответствующие знаки и нанесут разметку, а также рассмотрят возможность ограничения скорости до 40 км/ч.

«Знаки, указывающие на ограничение скорости, планируется установить с двух сторон, на пересечениях улицы Одесской с улицами Кронштадтской и Минской», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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