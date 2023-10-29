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Общество

Врач назвал допустимое число ОРВИ у человека в год

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В норме человеку допустимо болеть ОРВИ до шести раз в год. Если инфекциями страдают чаще, это может свидетельствовать о проблемах с иммунной системой.

Болеющим ОРВИ 10 и более раз в год следует обратиться к врачу, указал в беседе с «Известиями» инфекционист Андрей Поздняков.

«ОРВИ особенно опасны для людей с различными иммунодефицитами. Когда иммунная система серьезно угнетается, например при ВИЧ или при прохождении лучевой терапии онкобольными, то любая, не только респираторная, инфекция чревата тяжелым течением и серьезными осложнениями. Также в зону риска попадают люди с тяжелым коморбидным фоном, при эндокринных заболеваниях, сосудистых патологиях и различных проблемах с легкими. В группе риска также оказываются пациенты с бронхиальной астмой или ХОБЛ», - пояснил специалист.

Кроме того, перед респираторными инфекциями уязвимы маленькие дети и пожилые люди.

По словам Позднякова, причина большинства осложнений ОРВИ - активация собственной флоры организма.

«В нормальной ситуации иммунитет контролирует собственную флору: не уничтожает ее полностью, но и не дает ей активно размножаться и вызывать патологические процессы. После респираторной инфекции, на фоне снижения иммунитета, патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы», - заявил инфекционист.

Он напомнил, что при ОРВИ не следует принимать антибиотики, а также сбивать незначительно повышенную температуру. Также важно правильно применять сосудосуживающие капли и противокашлевые средства, чтобы избежать осложнений, особенно у детей.

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