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Общество

В Пензенской области спасатели за сутки 14 раз выезжали на ДТП

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Снег, выпавший в Пензенской области, стал возможной причиной многочисленных дорожно-транспортных происшествий. За сутки подразделения МЧС 14 раз привлекались на ликвидацию их последствий. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили утром субботы, 28 октября.

В Пензе помощь спасателей потребовалась при ДТП на улицах 65-летия Победы, Тернопольской, Мира, Красной, Луначарского и дважды - на проспекте Победы.

В Кузнецке авария произошла на улице Белинского.

Также ДТП случились на 239-м километре федеральной автодороги Тамбов - Пенза (Пензенский район), на участках трассы Саратов - Нижний Новгород в Мокшанском и Иссинском районах, магистрали М-5 «Урал» в Городищенском и Кузнецком районах, а также в селе Ручим Сосновоборского района.

«В субботу, 28 октября, прогнозируется желтый уровень погодной опасности: днем местами по Пензенской области ожидается сильный дождь», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

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