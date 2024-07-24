В Поиме велосипедист с двухлетней пассажиркой попал в ДТП

24.07.2024 | 13:10

Во вторник, 23 июля, в селе Поим Белинского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Об этом сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 11:30 у дома № 56 на улице Московской 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, сбила 59-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде и везшего двухлетнюю девочку.

Велосипедист получил телесные повреждения. Медики оказали ему помощь и отпустили. Девочку-пассажира госпитализировали.

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.