В Пензенскую область пришел обещанный снегопад

26.10.2023 | 22:00

Прогноз погоды на четверг, 26 октября, оправдался: пошел снег. К вечеру в соцсетях стали появляться фотографии побелевшей трассы в Саратовской области, а потом и снимки из Пензенской - снегопад начался в Белинском и Сердобске (около 19:30).

«Завтра будет веселье с утра...», «Вы готовы, дети???», «Кто еще на лете (имеется в виду резина. - Прим. ред.), до субботы лучше на такси или общаке», - обменялись мыслями автолюбители.

По прогнозу регионального гидрометцентра, снег будет идти ночью, пока температура останется минусовой, а днем в пятницу, 27 октября, к нему присоединится дождь.

На улице будет 0...+2 градуса, облачно. На дорогах ожидается гололедица. Будет дуть умеренный ветер с юго-востока.

В ночь на субботу, 28 октября, снова обещают снег, временами сильный, и температуру от -1 до +1 градуса.