Пензенцев хотят жестче штрафовать за создание свалок

27.10.2023 | 11:15

В Пензе надеются значительно увеличить размер штрафов за создание несанкционированных свалок. Об этом сообщил глава города Александр Басенко на сессии гордумы в пятницу, 27 октября.

«Штраф в размере 1 тысячи рублей несопоставим с расходами на наем ломовоза, который вывозит эти свалки. Один рейс в зависимости от района обходится от 14 до 18 тысяч рублей. С потерями бюджета несопоставимо», - подчеркнул глава Пензы.

Он рассказал, что дал поручение для подготовки законодательной инициативы о повышении штрафов за создание свалок. С ней вышли на Законодательное собрание Пензенский области.

«Эту работу мы доведем, я надеюсь, до логического завершения», - подытожил Александр Басенко.

Действия администрации получили одобрение. Депутат Юрий Зиновьев отметил, что при наличии камер в местах свалок и фиксации нарушений штраф даже в 1 тысячу рублей приводит некоторых недобросовестных граждан в чувство, и рекомендовал организовать видеонаблюдение на всех «злободневных точках».