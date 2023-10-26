В регионе более 5 000 семей получают пособие на первенца до трех лет

26.10.2023 | 13:02

В Пензенской области 5 096 семей получают пособие на первенца до 3 лет. Оно равно прожиточному минимуму на ребенка в регионе и составляет 11 820 рублей.

С января эта мера поддержки включена в единое пособие.

«Если первенец появился в семье до этого года, родители могут получать выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет», - объяснили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области.

Если же он родился в 2023-м, то семья может рассчитывать на единое пособие. Назначается оно, когда среднедушевой доход меньше двукратного прожиточного минимума рабочего населения, который равен в регионе 24 150 рублям.

«Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления», - добавили в соцфонде.

Оформить выплату можно на портале госуслуг, в клиентской службе отделения Социального фонда России или в МФЦ.