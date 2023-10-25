В Заречном от учеников начальной школы требуют проплыть 25 метров

25.10.2023 | 12:19

В Заречном хотят решить проблему с не умеющими плавать детьми. Вначале стали выяснять, сколько таких всего.

Так, 20 октября в школе № 221 проверили всех учеников 2-х и 3-х классов - 107 человек. Для этого их собрали в бассейне образовательной организации и попросили проплыть 25 метров любым способом.

Следили за детьми учитель физкультуры и сотрудники информационно-методического центра Заречного и департамента образования.

«Из числа детей, принявших участие в мониторинге, 63 человека умеют плавать и 44 человека не умеют плавать», - обнародовали итоги в городской администрации.

Такие проверки пройдут во всех школах Заречного. Не умеющим держаться на воде школьникам станут уделять больше внимания на уроках плавания и внеурочных занятиях.