ФОК игровых видов спорта в Пензе готов на 35%

Первый в регионе ФОК игровых видов спорта готов на 35%. Объект возводят на улице Стрельбищенской в Пензе, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив».
О ходе работ в среду, 25 октября, отчитались в минстрое области.
Сейчас специалисты монтируют стеновые панели, завершают устройство основания футбольного поля.
Строительство ФОКа началось в мае этого года. На работы намерены потратить более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сдача объекта запланирована на 2024 год.
Первоначально на Стрельбищенской хотели построить только ФОК для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом.
В августе стало известно, что возведение ФОКа доверили организации, не имеющей разрешения на строительство. В деле разбиралась прокуратура. Надзорный орган внес представления генеральному директору фирмы-подрядчика, а также руководителям областного управления строительства и дорожного хозяйства (заказчик работ) и регионального центра спортивной подготовки (правообладатель участка), которые не приняли никаких мер.
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