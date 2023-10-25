ФОК игровых видов спорта в Пензе готов на 35%

25.10.2023 | 18:42

Первый в регионе ФОК игровых видов спорта готов на 35%. Объект возводят на улице Стрельбищенской в Пензе, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив».

О ходе работ в среду, 25 октября, отчитались в минстрое области.

Сейчас специалисты монтируют стеновые панели, завершают устройство основания футбольного поля.

Строительство ФОКа началось в мае этого года. На работы намерены потратить более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сдача объекта запланирована на 2024 год.

Первоначально на Стрельбищенской хотели построить только ФОК для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом.

В августе стало известно, что возведение ФОКа доверили организации, не имеющей разрешения на строительство. В деле разбиралась прокуратура. Надзорный орган внес представления генеральному директору фирмы-подрядчика, а также руководителям областного управления строительства и дорожного хозяйства (заказчик работ) и регионального центра спортивной подготовки (правообладатель участка), которые не приняли никаких мер.