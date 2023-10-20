Семье вернут статус многодетной в случае гибели ребенка в ходе СВО

20.10.2023 | 15:36

В Пензенской области у семьи будет возобновлен статус многодетной с сохранением прав на меры соцподдержки, если один или несколько детей в возрасте 18-23 лет погибнут в ходе СВО.

Соответствующее решение было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 20 октября.

Законопроект озвучил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан. В документе говорится о гибели или смерти участников спецоперации вследствие увечья, ранения, травмы, контузии либо заболевания.

Семью такого бойца вновь станут считать многодетной при наличии одного или двух несовершеннолетних детей.

«B настоящее время в СВО принимают участие 10 человек в возрасте от 18 до 23 лет из семей, в которых находятся на иждивении двое несовершеннолетних детей. Таким образом, в случае необходимости обеспечения всех лиц вышеукaзанной категории потребуется 66 730 рублей в 2024 году и последующих», - говорится в пояснительной записке.

Также уточняется, что период предоставления мер поддержки будет ограничен при одном несовершеннолетнем ребенке достижением им возраста 18 лет, при двух - достижением возраста 18 лет младшим из них, учтенным в составе семьи при определении ее в качестве многодетной.