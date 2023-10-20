Пензенцы смогут узнать, ждет ли их инсульт или инфаркт в течение 10 лет

20.10.2023 | 20:49

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября, в Пензе пройдет профилактическая акция «Инсульт может коснуться каждого!».

В среду, 25-го числа, с 12:00 до 15:00 на 1-м этаже ТРК «Коллаж» (г. Пенза, проспект Строителей, 1в, вход Г) всех желающих будут ждать:

- центр здоровья, где можно определить риск развития инсульта и инфаркта в течение ближайших 10 лет;

- выставочная экспозиция, наглядно демонстрирующая последствия неконтролируемого артериального давления;

- мастер-класс по оказанию первой помощи;

- викторина «Как распознать инсульт».

«По результатам обследований будет создана инсталляция, наглядно демонстрирующая сердечно-сосудистый риск у пензенцев. Каждый участник получит открытку с советами по коррекции образа жизни с целью снижения риска развития состояний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.