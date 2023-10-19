Предпенсионерам напомнили о льготах и преференциях

19.10.2023 | 07:52

Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать льготы еще до выхода на пенсию. Во многих случаях информация есть в СФР, но при необходимости подтвердить статус предпенсионера можно через портал госуслуг.

«С недавнего времени в российском законодательстве появилось понятие предпенсионер. Это человек, которому до страховой пенсии по старости, в том числе досрочной, осталось пять лет», - напоминает «Парламентская газета».

Привилегии предоставляют разные ведомства - центр занятости населения, Федеральная налоговая служба, органы соцзащиты. В большинстве случаев предпенсионеру достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а оно по каналам межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит у СФР необходимые сведения.

Так, предпенсионеры освобождаются от земельного и имущественного налога по одному объекту каждого вида недвижимости: квартире, дому, гаражу. Им положено два рабочих дня в год на прохождение диспансеризации. А работодатели несут административную и уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Если предпенсионер перестал работать или пока не нашел новую работу, у него есть право на увеличенное пособие по безработице в течение года. Он также может вступить в программу повышения квалификации, позволяющую получить дополнительное профессиональное образование.

Все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, назначаются женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет.

Чтобы пройти оплачиваемую диспансеризацию, нужно обратиться к работодателю. За профпереобучением, повышением квалификации или повышенным пособием по безработице - в центр занятости. За освобождением от налога за жилье или землю - в Федеральную налоговую службу. С досрочной выплатой пенсии поможет Социальный фонд.

При необходимости подтвердить право на ту или иную привилегию предпенсионер может бесплатно получить справку, определяющую его статус. Для этого нужно лично или через представителя обратиться в территориальный отдел СФР или МФЦ.

Также справку можно получить в электронном виде через портал госуслуг. В случае личного обращения справку сделают за три дня, а на госуслугах - еще быстрее.

Обновленный приказ Социального фонда, утверждающий порядок получения справки, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 октября. Документ вступит в силу 27 октября.