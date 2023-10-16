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Общество

Стоит как чугунный мост: у Кузнецка нет денег на колесо обозрения

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В расходной части бюджета Кузнецка появится новая строка: придется выделять деньги на парк «Нескучный сад». Там наметились финансовые проблемы, констатировал глава города Сергей Златогорский на планерке в администрации в понедельник, 16 октября.

«В связи со старением определенных устройств и форм ряд аттракционов надо выводить из эксплуатации. Соответственно, не будет доходов по этой части, соответственно, их надо будет возмещать за счет бюджета», - пояснил он.

Самая большая потеря - колесо обозрения. Со старым сделать уже ничего нельзя, а новое, по словам главы Кузнецка, стоит «как чугунный мост» - от 50 млн. «Мы себе такое не скоро позволим», - отметил он.

Тем не менее парк работать должен, подчеркнул Сергей Златогорский. Пока его будут поддерживать за счет бюджета.

25 сентября главе Кузнецка доложили, что в следующем году парк ждут проблемы. Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит основной доход, работать не будет: таково решение Ростехнадзора.

Позже ситуацию прокомментировали в областной прокуратуре. Оказалось, что при проведении проверки в парке «Нескучный сад» выявили массу нарушений, в том числе отсутствие средств для измерения роста и веса пассажиров, необходимых эвакуационных знаков, плана по эвакуации пассажиров с большой высоты и из кресел со значительным наклоном к земле, правил по обслуживанию аттракционов, схемы загрузки аттракциона пассажирами, табличек с требованиями к персоналу по порядку проведения ежедневных проверок в отношении критичных компонентов и параметров и др.

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