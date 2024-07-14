Молодая гостья вытащила из холодильника заначку кузнечанина

14.07.2024 | 16:10

59-летний кузнечанин впустил в дом 20-летнюю девушку и лишился заначки. Гостья вытащила деньги из холодильника.

С молодой горожанкой мужчина познакомился накануне, а затем пригласил к себе.

Девушка пришла в дом, а когда хозяин уснул, забрала 5 000 рублей с полки холодильника. Спустя время владелец заметил, что купюры пропали, и обратился в полицию.

«Подозреваемая дала признательные показания. Она видела, где мужчина хранит свои сбережения», - рассказали в пресс-службе областного УМВД России.

Деньги гостья потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Горожанке грозит до пяти лет лишения свободы.