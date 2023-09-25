Парк Кузнецка может лишиться «Колеса обозрения»

25.09.2023 | 20:41

В следующем году парк культуры и отдыха в Кузнецке ждут проблемы. Об этом доложили главе города Сергею Златогорскому на планерке в местной администрации в понедельник, 25 сентября.

Аттракцион «Колесо обозрения», который приносит парку основной доход, работать не будет. Таково решение Ростехнадзора.

При отсутствии дохода даже мусор будет не на что вывозить оттуда, доложили Златогорскому.

Глава города поручил организовать отдельное совещание, чтобы обсудить проблему.

16 августа в парке им. Белинского в Пензе сошли с монорельса два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» тогда сообщили, что объект коммерческий и за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.