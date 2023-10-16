Сертификат для участников СВО от застройщика: варианты использования

16.10.2023 | 13:43

Крупнейший застройщик Пензенской области - ГК «Территория жизни» продолжает реализацию социальной программы «Поддержим своих» *. В ее рамках участники специальной военной операции могут получить сертификат на 200 000 рублей при покупке квартиры в жилых комплексах от «Территории жизни».

«Покупатель может воспользоваться сертификатом по своему усмотрению: прибавить его к сумме первоначального взноса и получить более комфортный размер ежемесячного платежа или же использовать средства на покупку всего необходимого для проживания в квартире - техники, мебели, предметов интерьера.

Можно приобрести готовую квартиру с отделкой в сданном строении и сразу переехать или рассмотреть вариант покупки жилья в строящемся доме, выгодно вложив средства в надежный актив - недвижимость. Также мы работаем с программой военной ипотеки», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Акцией успели воспользоваться уже более 60 участников спецоперации. «Я использовал свой сертификат, чтобы увеличить размер первоначального взноса на покупку квартиры в «Арбековской заставе». Жилье взяли, чтобы сохранить накопленное. Планируем сдавать квартиру - место очень хорошее, все находится в шаговой доступности, - или дочка переедет», - поделился участник программы Станислав.

Также застройщик увеличил срок платного бронирования квартиры для участников СВО и членов их семей до 90 дней. Заявку можно оставить здесь. Ее оформление доступно не только участнику СВО, но и членам его семьи.

Программа «Поддержим своих» суммируется с другими выгодными предложениями от застройщика, благодаря которым клиент может оформить более выгодную сделку с комфортным размером платежа.

Жилые комплексы ГК «Территория жизни» созданы для комфортной жизни. Рядом - необходимые объекты: школа, детские сады, коммерция, зоны отдыха. Также у микрорайона Арбеково хорошая транспортная доступность - более 15 маршрутов ведут во все районы Пензы.

Варианты квартир есть как на этапе строительства, так и в уже сданном доме. В готовом строении можно взять квартиру как с предчистовой, так и с готовой отделкой Smart Pro или «Все включено». Застройщик выполнил самую сложную часть работ, подготовив квартиру для жизни. Уже уложен ламинат светлых тонов, поклеены обои под покраску, установлены натяжные потолки со светильниками, санузел полностью укомплектован сантехникой, есть стиральная машина и кухонный гарнитур со встроенной техникой.

Получить сертификат на 200 000 рублей можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону единого кол-центра компании +7 (8412) 203-000.

Обо всех действующих акциях и предложениях от застройщика можно уточнить у менеджеров в отделах продаж по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00); ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

Персональный менеджер поможет с выбором варианта планировки и отделки, а также подберет выгодные условия покупки недвижимости. Офисы работают без выходных и перерывов.

* Название рекламной акции - «Социальная программа «Поддержим своих», в рамках которой участники специальной военной операции могут оформить сертификат в размере 200 000 рублей в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в жилых комплексах от группы компаний «Территория жизни».

Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет https://home.trzh.ru/cvo, указав личные данные (ФИО, контактный телефон, справка военкомата).

Средства перечисляются при предъявлении сертификата в электронном или бумажном виде при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Выплата производится по договору дарения от ООО «КМ». Сумма выплаты - не более 200 000 рублей (двухсот тысяч рублей 00 копеек). Подробности суммирования с другими акциями нужно уточнять у застройщика.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ». ИНН 5837084083.