2 000 беременных пензячек получают до 13 162 рублей в месяц

16.10.2023 | 10:07

В Пензенской области 2 тысячи беременных, вставших на учет в ранние сроки, получают единое пособие. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Женщина в положении может рассчитывать на 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть максимум на 13 162 рубля.

Речь идет о семьях с невысокими доходами (не более 12 075 рублей на каждого члена).

Прочие условия: беременность на сроке от 6 недель; постановка на учет до 12 недель с регулярным посещением медицинской организации в течение беременности; движимое и недвижимое имущество не превышает предусмотренные нормы; взрослые члены семьи имеют доход или основания для его отсутствия.

Деньги перечисляются на счет женщины в период с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

«Подать заявление можно на портале госуслуг, через МФЦ или в клиентской службе СФР по достижении 12 недель беременности», - уточнили в Соцфонде.