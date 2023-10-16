2 000 беременных пензячек получают до 13 162 рублей в месяц

В Пензенской области 2 тысячи беременных, вставших на учет в ранние сроки, получают единое пособие. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в региональном отделении Соцфонда.
Женщина в положении может рассчитывать на 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть максимум на 13 162 рубля.
Речь идет о семьях с невысокими доходами (не более 12 075 рублей на каждого члена).
Прочие условия: беременность на сроке от 6 недель; постановка на учет до 12 недель с регулярным посещением медицинской организации в течение беременности; движимое и недвижимое имущество не превышает предусмотренные нормы; взрослые члены семьи имеют доход или основания для его отсутствия.
Деньги перечисляются на счет женщины в период с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.
«Подать заявление можно на портале госуслуг, через МФЦ или в клиентской службе СФР по достижении 12 недель беременности», - уточнили в Соцфонде.
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